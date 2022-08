The Boys - na ten casting czekali fani. Jeffrey Dean Morgan w 4. sezonie

Jak donosi Deadline Jeffrey Dean Morgan dostał dużą rolę w 4. sezonie The Boys. Jest to powracająca rola gościnna, czyli pojawi się w więcej niż jednym odcinku. Sam aktor potwierdził casting w mediach społecznościowych. Szczegóły jego roli są trzymane w tajemnicy.

The Boys - Jeffrey Dean Morgan w serialu

Angaż aktora oznacza, że po latach będzie ponownie współpracować z Erikiem Kripkem, showrunnerem The Boys, z którym spotkali się podczas prac nad pierwszym sezonem hitu Supernatural.

Wcześniej Kripke odnosił się w wywiadach do angażu Morgana i w końcu udało się do tego doprowadzić. Sam aktor jest wielkim fanem The Boys i dlatego też często z showrunnerem gadali o współpracy.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach Morgan gra Negana w serialu The Walking Dead a niebawem dostanie on spin-off o swojej postaci. Prace na planie 4. sezonu The Boys już trwają.