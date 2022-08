The Boys - ruszają prace nad 4. sezonem. Tytuł i twórcy pierwszego odcinka

fot. Amazon Prime Video

3. sezon The Boys zakończył się na początku lipca i już po ponad miesiącu ruszają prace na planie nad kolejną serią hitu Amazon Prime Video. Kilka dni temu aktorzy tego satyrycznego superbohaterskiego serialu chwalili się w mediach społecznościowych fotografiami z podróży do Toronto, a teraz widzowie dostali potwierdzenie, że ruszają zdjęcia.

Eric Kripke, czyli twórca i showrunner serialu, na swoim Twitterze zamieścił zdjęcie pierwszej strony scenariusza z 1. odcinka 4. sezonu. Nosi on tytuł Department of Dirty Tricks (pol. Departament Brudnych Sztuczek). Reżyseruje go Phil Sgriccia (reżyser m.in. pierwszego odcinka 3. sezonu), a za scenariusz odpowiada David Reed (scenarzysta m.in. finału 3. sezonu). Na fotografii znajduje się również informacja, że odcinek jest oparty na komiksie autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona.

https://twitter.com/therealKripke/status/1561765293596086277

W nowym sezonie do swoich ról powrócą Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Tomer Capone i Karen Fukuhara. Nie wyjawiono szczegółów fabuły 4. sezonu. Nie wiadomo też kiedy nowe odcinki trafią na platformę streamingową. Przypomnijmy, że poprzednia seria był kręcona w czasie pandemii od lutego do września 2021 roku, a następnie trwał długi okres postprodukcji. Jeśli aktorzy i ekipa filmowa poświęcą tyle samo czasu nad pracą nad 4. sezonem to widzowie powinni się spodziewać premiery w drugiej połowie 2023 roku lub nawet na początku 2024 roku.

The Boys - wszystkie trzy sezony są dostępne na Amazon Prime Video.