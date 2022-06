The Boys - easter eggi z 2. sezonu serialu. Joss Whedon, Supernatural i Billy Joel

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Amazon

The Boys to hitowy serial platformy Amazon Prime Video na podstawie popularnej serii komiksowej autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona. Z okazji premiery 3. sezonu produkcji przygotowaliśmy dla Was galerię z easter eggami z 2. serii programu. Możecie ją sprawdzić poniżej.

Serial opowiada o tytułowej grupie, której liderem jest Billy Rzeźnik. Akcja produkcji dzieje się w świecie, w którym superbohaterowie są prawdziwymi gwiazdami popkultury, jednak nie wszyscy z nich są dobrzy i przestrzegają prawa. The Boys mają za zadanie kontrolować herosów, gdy któryś zaczyna wykorzystywać swoje zdolności i pozycję do złych celów. W swoich działaniach członkowie tytułowej ekipy posuwają się nawet do zabicia niesfornego supka.

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi: Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.

The Boys - easter eggi