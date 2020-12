Better Call Saul, The Boys, Watchmen? O swoich ulubionych serialach opowiada... Barack Obama

materiały prasowe

Były prezydent USA, Barack Obama, podzielił się swoją listą ulubionych seriali (po które sięga "kiedy potrzebuje przerwy") w wywiadzie dla Entertainment Weekly, podczas którego opowiadał również o pisaniu nowej książki pt. A Promised Land. Obama ujawnił, że wśród jego najukochańszych produkcji są obecnie... The Boys, Dobre miejsce, Better Call Saul i Watchmen. Uzasadnił:

Better Call Saul - ze względu na wspaniałe postacie i badanie ciemnej strony amerykańskiego snu. Dobre miejsce - to mądre i urocze połączenie komedii i wielkich, filozoficznych pytań. Oraz Watchmen i The Boys, za wywrócenie konwencji superbohaterskich produkcji do góry nogami i wykorzystanie tego do odsłonięcia problematycznych zagadnień dotyczących rasy, kapitalizmu, wypaczających efektów władzy korporacji i środków masowego przekazu.

Przypominamy, że już pod koniec 2019 roku Obama pochwalił Watchmen od HBO, nazywając Strażników jednym ze swoich ulubionych seriali. Wkrótce po wywiadzie członkowie obsady i showrunnerzy wspomnianych produkcji reagowali na słowa byłego prezydenta w mediach społecznościowych:

