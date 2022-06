Scarface 2 - tak mogła wyglądać gra. Oto gameplay z anulowanej produkcji

fot. youtube.com

Scarface: The World is Yours to dzieło studia Radical Entertainment. Gra zadebiutowała w 2006 roku i okazała się umiarkowanym sukcesem, zbierając solidne oceny od branżowych krytyków i sprzedając się przyzwoicie - przynajmniej jeśli chodzi o wersję konsolową. Wyniki musiały okazać się zadowalające dla twórców i wydawcy, bo planowano stworzyć kilka kontynuacji. Niestety z planów tych zrezygnowano po tym, jak zespół Radical trafił pod skrzydła Activision.

Teraz dostaliśmy jednak okazję, by przyjrzeć się, jak mogło wyglądać Scarface 2. Na kanale Mafia Game Videos opublikowano trwający około 10 minut materiał, w którym przedstawiono między innymi grafiki koncepcyjne oraz gameplay pochodzący z wczesnej, niedokończonej wersji produkcji. Tym razem gracze mieli trafić do Las Vegas, a zabawa przypominała serię GTA - otwarty świat można było eksplorować zarówno pieszo, jak i za kierownicą pojazdów. Zobaczcie sami.