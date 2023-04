The Boys - koniec prac na planie 4. sezonu! Karl Urban i Jeffrey Dean Morgan razem na zdjęciu

fot. materiały prasowe

The Boys to superbohaterski serial, który powstaje na podstawie komiksu Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Cieszy się ogromną popularnością na platformie Amazon Prime Video, dlatego fani niecierpliwie czekają na nowe odcinki tej produkcji, skierowanej dla dorosłych widzów.

Właśnie zakończyły się prace nad 4. sezonem The Boys o czym poinformował w mediach społecznościowych Karl Urban, czyli odtwórca roli Billy'ego Butchera. Udostępnił na swoim Instagramie zdjęcie, na którym znajduje się w towarzystwie Jeffreya Deana Morgana. Aktor znany z seriali takich jak The Walking Dead, Żona idealna i Chirurgów dołączył do obsady najnowszej serii. Niewiele wiadomo w kogo wcieli się w The Boys, a szczegółowe informacje o tej postaci były trzymane w tajemnicy nawet przed obsadą. Urban w tym poście dziękował ekipie filmowej i aktorom pisząc, że nie może udostępnić żadnego zdjęcia z planu, więc sfotografowali się razem z Morganem przy Cadillacu. Zobaczcie poniżej.

W nadchodzącym sezonie w obsadzie pojawi się kilka nowych nazwisk. Zagrają w nim m.in. Rosemarie DeWitt, która sportretuje matkę Hughiego, Rob Benedict, Elliot Knight, Susan Heyward (zagra Sister Sage) oraz Valorie Curry (jako Firecracker). Ponadto do roli ojca Hughiego powróci Simon Pegg.

Teraz rozpocznie się postprodukcja, która potrwa kilka miesięcy. Data premiery 4. sezonu The Boys nie została ujawniona.

The Boys 4 - zdjęcia

The Boys - Sister Sage (Susan Heyward)

Przypomnijmy, że w 2023 roku będzie mieć premierę spin-off The Boys pt. Gen V, którego historia skupi się na życiu młodych superbohaterów uczęszczających do ekskluzywnego college'u prowadzonego przez Vaught International. Studenci będą sprawdzać swoje fizyczne, seksualne i moralne granice, walcząc o jak najlepsze miejsce w uniwersyteckim rankingu. W obsadzie produkcji znajdują się Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert, Jason Ritter i Patrick Schwarzenegger.