Bracia Winchester znów razem? Jared Padalecki o roli w The Boys

fot. The CW / Amazon Prime Video

Reklama

Jak sam Eric Kripke wspominał, on "zbiera aktorów z Supernatural jak Pokemony". Jensen Ackles ponownie zdobył serca widzów, tym razem jako Soldier Boy w The Boys. Z kolei Jeffrey Dean Morgan odgrywa Joego Kesslera w najnowszym sezonie. Na ten moment Jared Padalecki pozostaje ostatnim aktorem z głównej obsady, który jeszcze nie został zwerbowany do serialu Amazona. Na szczęście sam potwierdził, że wkrótce się to zmieni.

The Boys - Jared Padalecki w serialu!

Rozmawiając z Deadline, aktor potwierdził, że już zdążył porozmawiać z showrunnerem na temat swojej roli w 5. sezonie The Boys.

Supernatural - Właściwie rozmawialiśmy o tym dzisiaj. Myślę, że w tym momencie mojej kariery, chcę tylko pracować nad projektami, które mnie interesują, albo z ludźmi, na których mi ogromnie zależy. Oczywiście Eric i ja jesteśmy trwale związani na zawsze. On stworzył. Wykreował Sama Winchestera oraz Ruby [graną przez Genevieve Padalecki], z którą ożeniłem się i założyłem rodzinę. Uwielbiam go, jego humor i sposób opowiadania historii. Nie mogę się doczekać.

Padalecki przyznał, że raczej nie pojawi się na planie wcześniej niż w 2025 roku, ale będzie gotowy, gdy tylko otrzyma telefon. Czas pokaże, kogo ostatecznie aktor zagra w finałowym sezonie The Boys.

The Boys - 4. sezon, odcinek 1

The Boys: sezon 4 - pierwsze cztery epizody są już dostępne na Prime Video.