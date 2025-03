Jakim cudem? Fanka odtworzyła ikoniczny parkiet z Barbie. Kamienie świecą i grają jak w bajce!

Fot. Materiały prasowe

W filmie animowanym Barbie i dwanaście księżniczek 2006 roku jest ikoniczna scena, w której siostry muszą odpowiednio zatańczyć, by aktywować magiczne płytki na podłodze, otwierające wrota do innego wymiaru. Wielu fanów zna ją na pamięć i potrafiłoby bez problemu odtworzyć choreografię. Można to porównać do nieco bardziej współczesnej bajki Zaplątani i tańca Roszpunki na targu.

Fanka odtworzyła ikoniczny parkiet z Barbie

Fanka o pseudonimie @joan_leeeeee na TikToku postanowiła podjąć się wyzwania i odtworzyć wyjątkowy parkiet z filmu Barbie i dwanaście tańczących księżniczek, a także udokumentować cały proces w mediach społecznościowych.

Jak widać na poniższym filmiku, część parkietu jest już gotowa, a kamienie po nadepnięciu na nie świecą i odgrywają melodię dokładnie tak, jak w filmie. Internautka wyjaśniła, że to efekty pracy po trzech miesiącach. Pokazała między innymi, jak projektuje kwiaty, które przyozdabiały kamienie w oryginalnym filmie i reprezentowały każdą z sióstr. Było to nie lada wyzwaniem biorąc pod uwagę, że animacja jest dość niewyraźna. Poza tym nagrała również, jak buduje parkiet, podłącza instalację tak, by "kamienie" świeciły i grały po nadepnięciu na nie, a także opowiedziała o szukaniu odpowiednich materiałów.

Dodatkowo @joan_leeeeee przygotowała także odpowiedni strój i perukę Barbie. To zresztą nie pierwszy raz, gdy to zrobiła. Jej wcześniejszym projektem, choć na mniejszą skalę, było stworzenie peruki na podobieństwo świecących włosów Roszpunki z Zaplątanych.