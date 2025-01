Nowe standardy HDMI 2.2 oraz DisplayPort 2.1b debiutują na CES 2025

fot. hdmi.org

Pierwszy z nich, HDMI 2.2, oferuje zwiększoną przepustowość danych w wyższych rozdzielczościach i częstotliwościach odświeżania, podczas gdy drugi, DisplayPort 2.1b, zwiększa maksymalną długości kabla z przesyłaniem bezstratnym.

HDMI Forum jeszcze w grudniu zapowiedziało, że HDMI 2.2 pojawi się na targach CES. Zgodnie z przewidywaniami, najnowszy standard nie wymaga nowego złącza, ale wykorzystanie wszystkich jego najlepszych funkcji będzie oczywiście wymagało nowego kabla o nazwie Ultra96. Umożliwia on zwiększenie przepustowości HDMI 2.2 do aż 96 Gb/s. To dwukrotnie więcej niż przepustowość 48 Gb/s w HDMI 2.1 i więcej niż 80 Gb/s obsługiwane przez DisplayPort 2.1.

Kombinacje rozdzielczości/częstotliwości odświeżania wymienione w HDMI 2.2. obejmują 4K do maks. 480 Hz, 8K do maks. 240 Hz oraz 10K przy 120 Hz, a obsługa rozdzielczości sięga aż 16K. Obecny standard HDMI 2.1 obsługuje do 10K przy 120 Hz przy użyciu Display Stream Compression (DSC) i 8K przy 60 Hz bez DSC.

Obecnie nie mamy żadnych komercyjnych monitorów ani wyświetlaczy zdolnych do obsługi takich rozdzielczości, ale w końcu się pojawią. Do tego czasu przepustowość 96 Gb/s poprawi przesyłanie dużej ilości danych, jak w przypadku technologii rzeczywistości rozszerzonej, rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości mieszanej oraz przestrzennej, a także wyświetlaczy holograficznych. Będzie również przydatne w różnych zastosowaniach komercyjnych, takich jak wielkie cyfrowe wyświetlacze reklamowo/informacyjne, obrazowanie medyczne i widzenie maszynowe.

HDMI 2.2 wprowadza również protokół LIP (Latency Indication Protocol). Poprawia to synchronizację audio i wideo, szczególnie w systemach z wieloma urządzeniami, takimi jak amplitunery AV lub soundbary. LIP może być szczególnie mile widziany przez tych, których systemy nie są w stanie precyzyjnie zsynchronizować słyszanych dialogów z ruchami ust aktorów.

HDMI 2.2 ma pojawić się w pierwszej połowie tego roku, kiedy to firmy produkujące urządzenia otrzymają pełną specyfikację standardu. Nie zostanie on jednak jakoś błyskawicznie wdrożony w takich urządzeniach, jak telewizory, monitory lub karty graficzne. Odstęp pomiędzy prezentacją standardu HDMI 2.1 a pierwszymi obsługującymi go telewizorami wynosił około 2 lat, a upowszechnienie zajęło około czterech lat. Zresztą przez dłuższy czas zazwyczaj i tak tylko jeden port HDMI w telewizorach obsługiwał standard 2.1.

HDMI 2.2 jest oczywiście kompatybilne wstecz, więc nowy kabel będzie działać z każdym urządzeniem wyposażonym w starszy port HDMI. Nabywcy „certyfikowanego kabla Ultra96” mogą skorzystać z programu etykietowania HDMI Forum, aby potwierdzić, że jest autentyczny, poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na pudełku.

Nowa specyfikacja DisplayPort 2.1b jest z pewnością mniejszą aktualizacją, ale wciąż mile widzianą. VESA ogłosiła nowe aktywne kable DP80LL („niskostratne”), które umożliwiają obsługę czteropasmowego łącza UHBR20, oferując przepustowość do 80 Gb/s na długości do trzech metrów. Pozwala to potroić długość połączeń UHBR20 w porównaniu do istniejących pasywnych kabli DP80.

Również zapowiedziane na CES 2025 karty Nvidii z serii RTX 5000 obsługują DisplayPort 2.1b. VESA twierdzi, że Nvidia aktywnie współpracowała w celu zapewnienia optymalnej wydajności i kompatybilności między nowymi procesorami graficznymi a standardem DisplayPort 2.1b.