The Boys - plakat z nowymi bohaterami 3. sezonu i zapowiedź zwiastuna

materiały prasowe

The Boys to superbohaterski serial luźno oparty na popularnej serii komiksów o tym samym tytule autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona. Opowiada o ludziach, którzy starają się ujawnić prawdę o Siódemce, czyli grupie superbohaterów nadużywających swoich mocy.

W głównych rolach występują Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Jack Quaid, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie i Claudia Doumit. Do obsady 3. sezonu dołączyli Jensen Ackles, Katia Winter, Sean Patrick Flanery, Nick echsler i Laurie Holden. Nowe twarze możemy zobaczyć na plakacie utrzymanym w stylu vintage, na którym znajduje się grupa Payback. Zobaczcie:

Amazon

Przy tej okazji poinformowano też, że w poniedziałek (16 maja) do sieci trafi nowy zwiastun 3. sezonu. Jak tylko wpadnie do sieci, znajdziecie go na naszym portalu.

The Boys - opis fabuły 3. sezonu

Od roku trwa spokój. Homelander się nie wychyla. Rzeźnik pracuje dla rządu pod nadzorem Hughie’ego. Jednak obu korci, aby zamienić ten spokój w krwawą jatkę. Chłopaki dowiadują się o tajemniczej antysupkowej broni, wpadają na Siódemkę, rozpoczynają wojnę i ścigają legendarnego pierwszego superbohatera: Soldier Boya.

Zobacz także:

The Boys - pierwsze trzy odcinki 3. sezonu trafią 3 czerwca 2022 roku na Amazon Prime Video. Kolejne będę emitowane co tydzień w piątki.