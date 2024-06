Kto napisze scenariusz filmu o Batmanie w DCU? To spece od horrorów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Do tej pory wiedzieliśmy tylko, że film o Batmanie w uniwersum DCU nosi tytuł The Brave and the Bold, a reżyserem jest Andy Muschietti (znany z obydwu części horroru To). Kto tworzy scenariusz?

The Brave and the Bold - scenarzyści

Według nowej plotki za scenariusz odpowiada sam Andy Muschietti oraz Rodo Sayagues, który również ma doświadczenie w horrorach z filmami Nie oddychaj oraz Martwe zło - na premierę czeka też napisany przez niego Obcy: Romulus. To że teraz do sieci trafia informacje, że panowie z doświadczeniem w horrorach tworzą scenariusz, nie oznacza, że zaczęli robić to w tej chwili. Najpewniej pracują nad nim od miesięcy, gdy szef DCU, James Gunn ogłosił plany na uniwersum.

Nie jest wykluczone, że wybór takich osób ma zagwarantować, że na ekranie elementy grozy odpowiednio wybrzmią. Prace na planie mają ruszyć dopiero w 2025 roku, Casting na Batmana jeszcze nie ruszył. Na razie nikt informacji nie potwierdza, ani nie dementuje.

Przypomnijmy, że ten projekt nie jest związany z Batmanem i jego kontyuuacjami w reżyserii Matta Reevesa z Robertem Pattinsonem. Ten Mroczny Rycerz nadal jest rozwijany jako projekt niezależny od tego połączonego z uniwersum. Będzie wydawany pod szyldem Elseworlds.