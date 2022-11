Śmierć za paywallem. Dodatkowe animacje zgonu w The Callisto Protocol tylko z DLC

Krafton

Ujawnienie popremierowej zawartości do The Callisto Protocol spotkało się z głośną wrzawą w sieci. Wszystko z uwagi na dodatkowe animacje śmierci głównego bohatera nadchodzącej gry. Posiadacze przepustki sezonowej otrzymają 25 nowych animacji, w których protagonista będzie umierał. Warto jednak zaznaczyć, że będą one dostępne w trybach, które nie są związane z kampanią fabularną.

Twórcy zapewniają, że nowe animacje nie stanowią zawartości wyciętej z gry. Mają to być zupełnie nowe animacje, które w dodatku jeszcze nawet nie powstały.

Nie usunęliśmy nic z podstawowej gry z myślą o przepustce sezonowej. Nawet nie zaczęliśmy jeszcze pracować na tą zawartością. To wszystko rzeczy, którymi zajmiemy się w przyszłym roku - na Twitterze tłumaczy szef studia Striking Distance odpowiedzialnego za grę.

Przepustka sezonowa ma kosztować około 80 zł. Znajdziemy w niej, oprócz wspomnianych 25 nowych animacji śmierci głównego bohatera, także kolekcję skórek pancerza oraz najpewniej fabularne rozszerzenie.

Premiera The Callisto Protocol szykowana jest na 2 grudnia. Tytuł zadebiutuje na PC, PS5, Xbox Series X/S oraz konsolach poprzedniej generacji.