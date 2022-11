Josh Duhamel w aktorskim zwiastunie The Callisto Protocol

fot. KRAFTON

W nocy czasy polskiego podczas meczu Dallas Cowboys z New York Giants opublikowano krótki teaser gry The Callisto Protocol, w którym wystąpił Josh Duhamel. Aktor w materiale wciela się w postać głównego bohatera, któremu przychodzi walczyć o przetrwanie w niesprzyjającym i groźnym środowisku, gdzie wszystko próbuje go zabić.

Następnie w sieci ukazała się dłuższa wersja wspomnianego aktorskiego zwiastuna gry, na którym zobaczyć można znacznie więcej.

The Callisto Protocol - zwiastun

Aktora niebawem będziemy mogli zobaczyć w kinowym obrazie Wystrzałowe wesele, natomiast gra do sprzedaży trafi już na początku grudnia 2022 roku. Dostępna będzie na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.