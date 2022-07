The Callisto Protocol z edycją kolekcjonerską. W środku znajdziecie m.in. figurkę i steelbook

fot. Striking Distance

Do premiery The Callisto Protocol zostało jeszcze trochę czasu i twórcy oraz wydawca postanowili odpowiednio go wykorzystać. Ujawniono jedną z edycji kolekcjonerskich, po których będą mogli sięgnąć gracze. Ta konkretna dedykowana jest sieci GameStop i wyceniono ją na 250 dolarów, czyli około 1200 zł.

W skład kolekcjonerskiego wydania, poza samą grą i pudelkiem, wejdzie steelbook, dwie przypinki, komiks oraz zawartość cyfrowa: skórki dla głównego bohatera i przepustka sezonowa. Główną atrakcją jest jednak bez wątpienia figurka, która przedstawia protagonistę, Jacoba, podczas starcia z jednym z przerażających przeciwników. .

fot. Gamestop

Niestety szczegóły nie zostały ujawniony - nie wiemy, z jakiego materiału stworzona jest figurka, ani też jakie konkretnie dodatki wprowadzone zostaną w przepustce sezonowej.

The Callisto Protocol - premiera gry 2 grudnia 2022 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.