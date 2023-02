The Callisto Protocol dzięki nowej aktualizacji stało się jeszcze trudniejsze

fot. KRAFTON

Dobra, aczkolwiek przez wielu niedoceniana produkcja The Callisto Protocol doczekała się darmowej aktualizacji, przez co gra stała się jeszcze lepsza. Tytuł otrzymał nowy, hardkorowy poziom trudności oraz opcję Nowej Gry +. Tego drugiego tłumaczyć nie trzeba, bo w każdej grze NG+ działa tak samo. Natomiast jeśli chodzi o dodatkowy poziom trudności, to tutaj twórcy postanowili znacznie ograniczyć bohaterowi dostęp do amunicji i zdrowia. Ponadto kwota otrzymywana za sprzedaż kontrabandy została zmniejszona. Jakby tego było mało, to przeciwnicy są bardziej zabójczy i niebezpieczni. To jednak nie jest koniec zmian.

Twórcy zdecydowali się również na dodanie opcji modyfikacji poziomu trudności pod gracza. Oznacza to, że nie musi on już polegać na gotowych presetach, może samemu modyfikować trudność gry.

Wraz z aktualizacją The Callisto Protocol posiadacze przepustki sezonowej otrzymali kolekcję skórek inspirowanych ugrupowaniem Outer Way, które możesz nałożyć na całe swoje wyposażenie.

Gra jest dostępna na rynku na platformach PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One i PC. Jeśli chcesz o niej dowiedzieć się więcej, możesz zajrzeć do naszej recenzji, która powie Ci wszystko, co musisz wiedzieć o grze.