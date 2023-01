Dead Space Remake czy The Callisto Protocol - która gra sprzedała się lepiej?

fot. EA

Portal Gamesindustry.biz, analizując rynek sprzedaży gier pudełkowych w Wielkiej Brytanii, poinformował o wynikach sprzedaży gier The Callisto Protocol oraz Dead Space Remake. Oba tytuły mają wiele wspólnych mianowników, a ten pierwszy często określany jest "duchowym spadkobiercą serii Dead Space". Z kolei ten drugi zdecydowanie lepiej wypada w recenzjach. Jednak to nie recenzje dyktują warunki sprzedaży, a cena. I to zapewne ona miała kluczowy wpływ na wyniki obu tytułów.

The Callisto Protocol w premierowym okresie kosztowało 60 dolarów, remake gry studia Dead Space był o 10 dolarów droższy w wersji podstawowej. To mogło mieć wpływ na wyniki, które są miażdżące dla remake'u kultowego survival-horroru. Według danych Gamesindustry.biz Dead Space Remake osiągnęło „mniej niż połowę” rezultatu wygenerowanego przez The Callisto Protocol w premierowym tygodniu, a przypomnijmy, że ostateczny wynik sprzedaży gry autorstwa Striking Distance Studios, był poniżej oczekiwań koreańskiego wydawcy.