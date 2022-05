The Callisto Protocol może zadebiutować w 2022 roku. Twórcy nazywają tę grę "AAAA"

fot. KRAFTON

The Callisto Protocol to nowy survival horror w uniwersum PUBG tworzony przez Striking Distance Studios, czyli ekipę branżowych weteranów, na której czele stoi twórca marki Dead Space, Glen Schofield. Projekt ujawniono w grudniu 2020 roku na imprezie The Game Awards i wszystko wskazuje na to, że na jego premierę nie będziemy musieli zbyt długo czekać.

Źródłem informacji dotyczących debiutu jest raport finansowy grupy KRAFTON, której częścią jest Striking Distance Studios. To właśnie tam znalazła się wzmianka, że produkcja celuje z debiutem w "drugą połowę 2022 roku". Co ciekawe, do opisania nadchodzącego tytułu użyto określenia "AAAA", co sugeruje, że zdaniem twórców będzie to naprawdę ambitny projekt. Warto bowiem przypomnieć, że w branży gier "AAA" oznacza gry o dużych budżetach, za którymi stoją wielcy wydawcy.