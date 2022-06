The Callisto Protocol - zwiastun zapowiada przerażającą przygodę. Premiera jeszcze wtym roku

fot. Striking Distance

Jeśli fani Dead Space czekają na remake gry, to z pewnością to czekanie umili im The Callisto Protocol, duchowy spadkobierca tego horroru, który doczekał się konkretnej daty premiery. Produkcja doczekała się nowego zwiastuna przygotowanego z okazji czerwcowego State of Play. Pojawiły się tam fragmenty rozgrywki oraz... data premiery. Okazuje się, że zagramy już 2 grudnia tego roku na PC oraz niemal wszystkich współczesnych konsolach: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.

The Callisto Protocol - zwiastun zaprezentowany na State of Play

Gra, chociaż nie nosi tytułu Dead Space, wydaje się pełnymi garściami czerpać z tej marki. Wspólne elementy to m.in. mroczny klimat zaszczucia, broń grawitacyjna, która przypomina moduł kinetyczny z DS. Zapowiada się gratka dla fanów survival horrory w kosmosie.

