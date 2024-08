The Casting of Frank Stone - demo już dostępne. Możecie zapoznać się z początkiem mrocznej historii

Behaviour Interactive

Demo The Casting of Frank Stone można samodzielnie sprawdzić już teraz na platformie Steam. Pełni ono rolę swoistego prologu do pełnej wersji i przenosi graczy do Cedar Hills Steel Mill. Tam wcielą się oni w Sama Greena, opisanego jako zdeterminowanego gliniarza, który rozpoczyna śledztwo dotyczące zaginionego dziecka. Na ukończenie wersji demonstracyjnej trzeba poświęcić około 25 minut. Warto przy tym pamiętać, że postępy nie przenoszą się do pełnej wersji.

The Casting of Frank Stone stawia na mroczną historię, a scenariusz kształtowany jest przez decyzje podejmowane przez graczy.

W historii, gdzie każdy ruch ma znaczenie, działania mogą przemówić głośniej niż słowa. Zanurz się w filmowym koszmarze, wystawiając swoje umiejętności na próbę, rozwiązując zagadki środowiskowe i reagując na wydarzenia Quick Time - czytamy w opisie produkcji.

The Casting of Frank Stone zadebiutuje na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC już 3 września. Tytuł osadzony jest w uniwersum Dead by Daylight.