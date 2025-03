Twórca pierwszego Daredevila krytykuje swój serial? Dotyczy to akrobacji postaci

Netflix/Marvel

Jeden z fanów postaci Daredevila opublikował na portalu X, że odkąd MCU oficjalnie wprowadziło go do kanonu, sceny akcji z jego udziałem stały się bardziej dynamiczne, a on sam bardziej zwinny i akrobatyczny – nie tylko w dynamicznych scenach walk, ale także w parkourowych sekwencjach.. Tak jak w komiksach. Chodzi o to, że Daredevil w pierwszym serialu stworzonym dla Netflixa nie wykazywał się takimi zdolnościami, i na to zareagował Steven DeKnight, który zrealizował pierwszy sezon.

Dlaczego Daredevil w serialu Netflixa nie był tak zwinny?

Steven DeKnight wyjaśnił, że ograniczenia budżetowe uniemożliwiły wykorzystanie efektów CGI, tak jak w walkach znanych z MCU

– To jest czysto finansowy problem. W serialu Netflixa nie mieliśmy na to pieniędzy. Gdybyśmy je mieli, też byśmy tak to zrobili.

Na te słowa wielu fanów Daredevila zareagowało bardzo negatywnie, traktując je jako atak showrunnera na serial, który stworzył. Problemy finansowe tej produkcji są jednak powszechnie znane, bo odnosił się do nich także szef Netflixa, mówiąc, że wówczas Marvel Television chciało je tworzyć jak najmniejszym nakładem finansowym, a Netflix dążył do zwiększenia jakości i tym samym budżetu. Za ograniczony budżet więc odpowiadało Marvel Television, a nie Netflix.

Showrunner musiał ponownie napisać na portalu X, by uniknąć niezrozumienia swoich słów:

– Żeby było jasne – moje komentarze w żadnym stopniu nie były przytykiem wobec Netflixa. Zwyczajnie wyjaśniałem, że wykorzystałbym CGI do udoskonalenia walk, jak to zrobiono w Odrodzeniu, gdybyśmy mieli większy budżet. To nie znaczy, że nie mieliśmy pieniędzy, by zrobić taki serial, jak chcieliśmy. Był napięty, ale tak jest zawsze.

