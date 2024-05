The Casting of Frank Stone to nowe dzieło twórców Until Dawn. Zwiastun prezentuje nadchodzący horror

bE haviour

W świecie gier wideo jednym z najbardziej fascynujących aspektów jest możliwość wniknięcia w historię, która od samego początku trzyma nas w napięciu. Supermassive Games nas do tego przyzwyczaiło, a teraz pokazuje swój nowy projekt, grę The Casting of Frank Stone osadzoną w uniwersum Dead by Daylight.

Nadchodząca produkcja pozwoli nam wcielić się w cztery młode postacie, których losy splatają się w niezwykły sposób. Główny wątek skupia się na odkrywaniu mrocznych tajemnic miasteczka Cedar Hills oraz brutalnej przeszłości jego mieszkańców, zwłaszcza tytułowego Franka Stone'a, którego tożsamość i motywacje stanowią centralny punkt fabuły.

Tytuł jest produkcją dedykowaną dla jednego gracza, w której gracz będzie musiał podejmować trudne decyzje, mające wpływ na dalszy przebieg wydarzeń. Podobnie jak Until Dawn, będzie to filmowa, interaktywna opowieść, w której każda podjęta akcja będzie miała konsekwencje, niekiedy nawet śmiertelne.

The Casting of Frank Stone - zwiastun gry

The Casting of Frank Stone nie ma konkretnej daty premiery, ale ma ukazać się na rynku w tym roku i zmierza na PC, PS5 i Xbox Series X|S.