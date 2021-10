The Continental - ogłoszono obsadę serialu w świecie Johna Wicka. Kto zagra młodego Winstona?

fot. Summit Entertainment // Thunder Road Pictures

The Continental to serialowy spin-off Johna Wicka, którego akcja rozgrywa się w Nowym Jorku w 1975 roku. Prequel ma być genezą postaci Winstona, w którego w filmach wcielał się Ian McShane. Serial opowie o tym, jak bohater został szefem tytułowego hotelu, będącego miejscem spotkań najniebezpieczniejszych zawodowych zabójców.

Wczoraj informowaliśmy, że gwiazdą The Continental będzie Mel Gibson, który zagra postać o imieniu Cormac. Teraz podano pełną obsadę serialu. W młodego Winstona Scotta wcieli się Colin Woodell (serial Noc oczyszczenia). W pozostałych rolach zobaczymy Huberta Point-Du Joura, Jessicę Allain, Mishel Pradę, Nhung Kate i Bena Robsona. Głównym reżyserem produkcji jest Albert Hughes. Showrunnerami są Greg Coolidge i Kirk Ward, którzy napisali scenariusz. Będą też pełnić funkcję producentów wykonawczych wraz ze scenarzystą Johna Wicka, Derekiem Kolstadem oraz reżyserem filmu Chadem Stahelskim.

Colin Woodell (Noc oczyszczenia)

The Continental będzie liczyć tylko 3 odcinki, ale będą one trwały ok. 90 minut. Za produkcję odpowiada wytwórnia Lionsgate Television, która stworzy serial dla stacji Starz.