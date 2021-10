The Continental - Mel Gibson w obsadzie serialu w świecie Johna Wicka

fot. WarParty Films // Scott Free Productions

The Continental będzie serialem, który stanowi prequel dla filmów o Johnie Wicku (w tej roli Keanu Reeves). Opowie o młodym Winstonie, którego starszą wersję gra Ian McShane. Historia ma być genezą tej postaci, w której widzowie dowiedzą się jak został szefem tytułowego hotelu, będącego miejscem spotkań najniebezpieczniejszych zawodowych zabójców. Akcja będzie się rozgrywać w Nowym Jorku w 1975 roku.

Jeszcze nie obsadzono postaci Winstona, ale za to podano informację, że w serialu wystąpi Mel Gibson. Wcieli się w postać, która nazywa się Cormac. Nie wyjawiono kim jest ten bohater. Słynny aktor do tej pory bardzo rzadko grywał w serialach. Na początku swojej kariery pod koniec lat 70. pojawił się w australijskiej produkcji The Sullivans. Później zagrał dopiero w sitcomie Świat według Dzikich z 2004 roku, przy którym zajmował się produkcją wykonawczą.

Przypomnijmy, że The Continental będzie liczyć tylko 3 odcinki, ale będą one trwały ok. 90 minut. Za produkcję odpowiada wytwórnia Lionsgate Television, która stworzy serial dla stacji Starz.

Czwarta część Johna Wicka jest obecnie kręcona w Niemczech, Francji oraz w Japonii. Keanu Reeves powróci do tytułowej roli.

John Wick 2 (Ian McShane po lewej)