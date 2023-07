The Continental: Ze świata Johna Wicka - będzie dużo akcji. Reżyser zapowiada

fot. Peacock

Jednym z reżyserów serialu The Continental jest Albert Hughes, znany z filmu Księga ocalenia. Reżyser w rozmowie z Den of Geek porównuje sytuację do tego, co zrobione w przypadku Fargo i The Mandalorian, gdy tworzono seriale związane z filmami. Jednak według niego sytuacja The Continennal jest inna, bo w tej kwestii stworzyli coś wyjątkowego.

Obiecuje też, że przy serialu pracowała grupa kaskaderów z 87Eleven Action Design, czyli ci sami co w kinowej serii John Wick. Według Alberta Hughes ostatnie 57 minut finałowego odcinka to non stop sceny akcji i walk. Za reżyserię scen akcji odpowiada kaskader Larnell Stovall, którego prace oglądaliśmy między innymi w filmie Champion 3: Odkupienie.

The Continental - będzie 2. sezon?

Według producenta Basila Iwanyka i reżysera Alberta Hughesa finał The Continental został tak skonstruowany, by mieć otwarte zakończenie, aby było wystarczająco dużo miejsca na ewentualny drugi sezon lub kontynuację w postaci kolejnego serialu. Decyzja jednak ma być zależna od popularności i przede wszystkim ocen widzów.

The Continental - premiera w Polsce w Prime Video już 22 września. Serial ma 3 odcinki i będą pojawiać się one co tydzień.