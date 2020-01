The Crown - 5. sezon serialu będzie ostatnim. Kto zagra królową Elżbietę?

The Crown to serial Netflixa, który opowiada o brytyjskiej monarchii i historii królowej Elżbiety II. Przez pierwsze sezony w tej roli widzieliśmy Claire Foy, którą w 3. i 4. serii zastępuje Olivia Colman. Teraz dowiedzieliśmy się, która aktora sportretuje Królową Elżbietę w 5. sezonie. Jak się okazuje, tylko w tym, bo portal Deadline podaje, że będzie to ostatnia odsłona.

Rola ta trafiła do Imeldy Staunton. Aktorkę doskonale kojarzymy z roli Dolores Umbridge w serii Harry Potter; zagrała także w produkcjach takich jak Vera Drake, Szepty czy Czarownica. Wcieli się ona w swoją bohaterkę w 5. sezonie serialu. Wcześniej mówiło się, że serial rozpisany jest na 6. sezonów przez twórcę, Petera Morgana. Deadline podaje jednak, że widzowie otrzymają jedynie pięć odsłon. Tak twórca komentuje całą sprawę:

Na początku wyobrażałem sobie, że The Crown doczeka się sześciu sezonów, ale teraz, kiedy zacząłem pracę nad scenariuszem do 5. sezonu, zrozumiałem, że to idealne miejsce i czas, żeby zakończyć serial. Jestem wdzięczny Netflixowi i Sony za wsparcie mojej decyzji.

fot. materiały prasowe