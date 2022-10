The Crown - zwiastun 5. sezonu. Kryzys w rodzinie królewskiej

fot. Netflix

The Crown to brytyjski serial, który opowiada o królewskiej rodzinie Windsorów. Skupia się na panowaniu Elżbiety II od śmierci jej ojca do lat. 90., przedstawiając okres historyczny, w którym rządzi. Za scenariusz odpowiada Peter Morgan, twórca produkcji Netflixa.

Ze względu na przeskok czasowy względem poprzedniej serii w 5. sezonie widzowie zobaczą nową obsadę. W królową Elżbietę II wciela się Imelda Staunton, a Elizabeth Debicki gra księżną Dianę. W roli księcia Karola występuje Dominic West.

W sieci pojawił się zwiastun 5. sezonu The Crown, który możecie zobaczyć poniżej. Premiera nowej serii 9 listopada 2022 roku w Netflixie. W 2023 roku zadebiutuje 6. sezon, który będzie ostatnim.

The Crown - zwiastun 5. sezonu

The Crown - zdjęcia i plakaty z 5. sezonu

The Crown - 5. sezon

The Crown - fabuła 5. sezonu

Historia rozgrywa się w latach 90., gdy rodzina królewska musi zmierzyć się z wyzwaniem, bo opinia publiczna otwarcie kwestionuje ich rolę w Wielkiej Brytanii. Kluczowym wątkiem będzie relacja księcia Karola z Dianą oraz ich bolesny rozwód, który ma zostać ukazany z najdrobniejszym łamiącymi serce detalami.

The Crown - obsada 5. sezonu

Oprócz Staunton, Debicki i Westa w obsadzie znajdują się Jonathan Pryce (książę Filip), Lesley Manville (księżniczka Małgorzata), Marcia Warren (królowa matka), Olivia Williams (Camilla Parker Bowles), Khalid Abdallas (Dodi Al-Fayed), Salim Daw (Mohmed Al-Fayed) oraz Jonny Lee Miller (premier John Major). W piątym sezonie w rolę księcia Williama wcieli się syn Dominica Westa - Senan.