The CW chce dotrzeć do starszych widzów. Nową strategię przetestuje serial The Hatpin Society

The CW to popularna stacja w USA, która do tej pory skupiała się w dużej mierze na produkcjach dla nastolatków oraz osób przed 30. rokiem życia. Sieć odpowiada między innymi za seriale wchodzące w skład Arrowverse, a także produkcje Riverdale oraz Wampiry: Dziedzictwo. Stację czekają jednak zmiany w przyszłości, a za wszystko za sprawą przejęcia jej przez spółkę Nexstar. Firma z siedzibą w Teksasie zawarła umowę z dotychczasowymi właścicielami stacji, czyli CBS Studios i Warner Bros. TV. Na jej mocy Nexstar będzie miało 75 procent udziałów w The CW, a pozostałe dwie spółki zachowają po 12,5 procent.

Dyrektor generalny Nexstar, Perry Sook poinformował ostatnio w oficjalnym oświadczeniu, że przejęcie The CW jest strategicznie, ponieważ pozwoli firmie wykorzystać doświadczenie operacyjne w celu poprawy wydajności sieci poprzez zarządzanie tą potężną platformą krajową. Do 2025 roku ich celem jest uczynienie stacji rentownej. W dniu ogłoszenia transakcji zapowiedziano też, że The CW będzie dążyć do większej liczby treści, ponosząc przy tym mniejsze koszty.

Jak donosi portal Deadline, The CW zwraca się do kreatywnych oddziałów w branży i bierze udział w spotkaniach z agencjami, aby przedstawić swoją strategię zakupów (scenariuszy) i powiedzieć wszystkim, że są otwarci na współpracę.

Jeśli chodzi o oryginalne seriale, to prócz produkcji gatunkowych i telenowel dla nastolatków, które The CW zamierza dalej kontynuować (ale już nie w takiej ilości), plany są też na poszerzenie ramówki o procedurale i dramaty skierowane do starszych widzów. W planach są też półgodzinne komedie i sitcomy. Jak czytamy na portalu Deadline, ogólny przekaz jest zatem taki:

Przynieście nam to, co przynieślibyście do The CW wcześniej, ale także przynieście nam to, czego nie przynieślibyście do nas w przeszłości.

To łączy się z oświadczeniami Nexstar, że chcą rozszerzyć grupę demograficzną. Wcześniej największa publika to były osoby poniżej 30. roku życia i ma się zmienić w przyszłości. Nowa strategia ma przyciągnąć i poszerzyć pulę starszych widzów, także poprzez seriale oryginalne. Wcześniej przez lata sieć uzupełniania swoją ofertę głównie kanadyjskimi i brytyjskimi serialami.

Inną ważną informacją jest, studia CBS Studios i Warner Bros TV dotychczas były jedynymi dostawcami scenariuszy na seriale dla The CW. Nie zmieni się to jeszcze w sezonie 2022-23 ponieważ przed transakcją było dopiętych wiele projektów, ale od następnego sezonu Nexstar będzie miało możliwość czerpania możliwości z zewnętrznych dostawców.

Jednym z pierwszych projektów, który przetestuje nową strategię studia jest The Hatpin Society, dramat napisany i wyprodukowany przez Elissę Aron oraz wyprodukowany przez współtwórcę Crazy Ex-Girlfriend, producenta wykonawczego i gwiazdę Dana Gregora i Rachel Bloom. Akcja rozgrywa się w 1909 roku w Nowym Jorku i skupia się na legionie sufrażystek, które walczą o równouprawnienie w dzień i o sprawiedliwość w nocy, dążąc do rewolucji za pomocą wszelkich niezbędnych środków.