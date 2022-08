Weird: The Al Yankovic Story - nowy zwiastun filmu. Daniel Radcliffe w roli słynnego muzyka

fot. materiały prasowe

Weird: The Al Yankovic Story to film biograficzny The Roku Channel, który opowiada o tytułowym artyście. Zdobył on sławę wykonując parodie znanych utworów. Do sieci trafił nowy zwiastun produkcji. Materiał możecie sprawdzić poniżej.

Jak podaje platforma Roku film ma przedstawić pełen przekrój życia artysty, od szybkiej sławy jakiej doświadczył Yankovic, przez okres bycia celebrytą, po liczne romanse i nie najlepszy styl życia, jaki zaczął prowadzić. Warto zaznaczyć, że mimo udziału samego Yankovicia w tworzeniu projektu, nie będzie on laurką, ale pokaże również mroczne momenty z jego kariery.

Weird: The Al Yankovic Story - zwiastun

Weird: Al Yankovic Story

W obsadzie filmu są Daniel Radcliffe w roli głównej, Evan Rachel Wood jako Madonna, Rainn Wilson jako Dr. Demento, Toby Huss jako Nick Yankovic, Julianne Nicholson jako Mary Yankovic, Quinta Brunson jako Oprah Winfrey i Spencer Treat Clark jako Steve Jay.

Weird: The Al Yankovic Story - produkcja ma zadebiutować 8 września 2022 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.