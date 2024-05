The Division: Heartland nie powstanie. Ubisoft skasował grę

fot. Ubisoft

Ubisoft planował rozszerzenie uniwersum Tom Clancy's The Division, a jedną z planowanych produkcji było The Division: Heartland. Miała być to sieciowa strzelanka PvPvE (dostępna w modelu free to play) z elementami survivalu, w której gracze przenieśliby się do fikcyjnego miasteczka Silver Creek i zmierzyli ze skutkami epidemii grypy dolarowej. "Miała być", bo ostatecznie projekt ten zdecydowano się skasować.

O całej sprawie poinformował Frédérick Duguet, CFO Ubisoftu, podczas rozmowy z inwestorami. Nie podało on jednak dokładnych powodów takiego działania, a jedynie ograniczył się do stwierdzenia, że była to "trudna, ale niezbędna i ważna decyzja". Ujawnił również, że środki zwolnione w wyniku anulowania Heartland mają zostać przeniesione do prac nad innymi projektami, takimi jak XDefiant czy Tom Clancy's Rainbow Six Siege.