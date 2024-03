The Elder Scrolls - seria obchodzi 30. urodziny. Z tej okazji dostaliśmy nową informację na temat TES VI!

fot. Bethesda

Reklama

25 marca 1994 roku na rynek trafiło The Elder Scrolls: Arena - pierwsza odsłona popularnej serii RPG, która cieszy się dużą popularnością nawet dziś. Taka okazja nie umknęła oczywiście firmie Bethesda, która postanowiła opublikować urodzinowy wpis na swoich mediach społecznościowych. Nie tylko podziękowano w nim fanom za wieloletnie wsparcie, ale też przypomniano, że w Skyrima można zagrać na... w zasadzie wszystkich platformach. Na koniec podzielono się też informacją na temat aktualnego statusu nadchodzącej części cyklu, The Elder Scrolls VI. Choć nie zdradzono konkretów, to jednak ujawniono, że wczesna wersja jest już w jakimś stopniu grywalna.

Na koniec: tak, tworzymy nowy rozdział - The Elder Scrolls VI. Nawet teraz powrót do Tamriel i ogrywanie wczesnych wersji wypełnia nas tą samą radością, ekscytacją i obietnicą przygody.

https://twitter.com/BethesdaStudios/status/1772261818003497362

Na premierę The Elder Scrolls VI w niedalekiej przyszłości nie mamy co liczyć. Projekt jest nadal na wczesnym etapie rozwoju, a z dokumentów opublikowanych przez Federalną Komisję Handlu wynika, że gra nie trafi na rynek przed 2026 rokiem.

Najlepsze gry RPG w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 50. do 11.:

W oczekiwaniu na debiut TES6 możecie zapoznać się z najlepszymi grami RPG według naszej Redakcji.

50. Final Fantasy

Najlepsze gry RPG w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 10. do 1.:

10. Star Wars: Knights of the Old Republic