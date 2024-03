Nawet Will Smith tu nie pomógł. Ta gra z zombie okazała się porażką

fot. Tencent

Undawn to strzelanka free-to-play z zombie, za której stworzenie odpowiada zespół Lightspeed Studios, a wydawcą jest Level Infinite należące do chińskiego koncernu Tencent. Choć produkcja miała pokaźny budżet (wynoszący w przeliczeniu około 140 milionów dolarów), pracowało nad nią ponad 300 deweloperów, a do jej promocji zaangażowano Willa Smitha, który wcielił się także w jednego z bohaterów, to trudno mówić w tym przypadku o sukcesie. Wręcz przeciwnie - opublikowane w sieci informacje wskazują na to, że tytuł ten okazał się finansową klapą. Jak ujawnia Reuters, powołując się na dane z zeszłego miesiąca ujawnione przez Appmagic, Undawn miało zarobić zaledwie 287 tysięcy dolarów.

Do kiepskich wyników Undawn mogły przyczynić się również negatywne opinie ze strony graczy. Na Steam dzieło Lightspeed Studios ma jedynie 55% pozytywnych opinii. W komentarzach możemy przeczytać, że gra ma kiepską oprawę, nudną historię, a rozgrywka nie tylko jest toporna, ale też wyraźnie premiuje te osoby, które zdecydują się wydać pieniądze na mikrotransakcje. Wiele osób wspomina też, że całość wygląda po prostu jak kiepski port produkcji z urządzeń mobilnych.