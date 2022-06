The Electric State - twórcy Avengers: Koniec gry robią western sci-fi. Obsada i szczegóły

materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Netflix najwyraźniej jest zadowolony ze współpracy z braćmi Russo. Według ich źródeł Joe i Anthony Russo wyreżyserują widowisko The Electric State, a za scenariusz mają odpowiadać ich stali współpracownicy z MCU na czele z Avengers: Koniec gry, czyli Christopher Markus i Stephen McFeely. Na ten moment główną rolę ma zagrać Millie Bobby Brown ze Stranger Things, a Chris Pratt negocjuje kontrakt, by również wystąpić. Angela Russo-Otstot, Jake Aust, Geoff Haley, Markus oraz McFeely są producentami wykonawczymi.

The Electric State - o czym jest film?

Projekt jest oparty na ilustrowanej powieści Simona Stålenhaga. Historia osadzona jest w retro-futurystycznej przeszłości i skupia się na osieroconej nastolatce (Brown), która podróżuje w czasach Dzikiego Zachodu razem z tajemniczym robotem i ekscentrycznym włóczęgą w poszukiwaniu młodszego brata.

Będzie to kolejne widowisko braci Russo tworzone dla Netflix. Ich najnowszy film Gray Man zadebiutuje 15 lipca. Na tę chwilę jest to najdroższy film w historii Netflixa, bo budżet sięgnął 200 mln dolarów. Dla Brown to też kolejne widowisko Netflixa, w którym gra. Czekamy w końcu na premierę Enoli Holmes 2.