The End We Start From - zwiastun. Jodie Comer jako matka w apokaliptycznym świecie

fot. materiały prasowe

Reklama

The End We Start From to jedna z tegorocznych produkcji debiutujących na Festiwalu Filmowym w Toronto (TIFF). To dystopijny dramat z Jodie Comer w roli głównej. Tym razem aktorka wcieli się w matkę noworodka, próbującą dotrzeć do domu w obliczu katastrofy ekologicznej. W sieci jest już dostępny pierwszy zwiastun. Zobaczcie sami.

The End We Start From - zwiastun

The End We Start From - fabuła, obsada

Film przedstawia losy kobiety (Comer), która wraz ze swoim nowonarodzonym dzieckiem musi odnaleźć drogę do domu. Jednak nadszedł kryzys ekologiczny, który pogrążył Londyn w wodach po powodzi, co powoduje rozbici ich młodej rodziny w chaosie.

Oprócz Comer, w tej produkcji zobaczymy Joela Fry'a, Marka Stronga, Ginę McKee, Katherine Waterson, Benedicta Cumberbatcha oraz Ninę Sosanyę.

The End We Start From - produkcja, premiera

Scenariusz, opierający się na powieści Megan Hunter, został napisany przez Alice Birch. Reżyserką filmu jest Mahalia Belo. Za produkcję odpowiadają Amy Jackson, Sophie Hunter oraz Liza Marshall dla Hera Pictures i Leah Clarke wraz z Adamem Acklandem w imieniu SunnyMarch. Cumberbatch, Strong oraz Comer pełnią funkcje producentów wykonawczych.

The End We Start From zadebiutuje na festiwalu TIFF już 10 września 2023 roku. Datę premiery w USA zaplanowano na 8 grudnia. Nie wiadomo, kiedy zostanie wyemitowany w Polsce.