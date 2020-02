The Falcon and The Winter Soldier - Carl Lumbly w obsadzie. To może być zaskakująca postać

Carl Lumbly dołączył do obsady The Falcon and the Winter Soldier, ale oficjalnie nie wyjawiono, kogo gra. Według portalu Deadline może to być ważna rola Isaiaha Bradleya, który w komiksach znany jest jako "czarnoskóry Kapitan Ameryka". Postać została przedstawiona w Marvel Comics w 2003 roku - był on efektem eksperymentu na Afroamerykańskich żołnierzach. Na razie nie ma potwierdzenia, czy na pewno jest to ta rola.

Aktora fani mogą kojarzyć z Supergirl, w którym miał większą rolę ojca J'onna J'onzza. Mogliśmy go widzieć też w takich serialach jak This is Us, God Friended Me, The Chi, Altered Carbon, Six, Cagney & Lacey oraz Alias.

W obsadzie The Falcon and The Winter Soldier są także Anthoyn Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell oraz Daniel Bruhl. Za kamerą stoi Kari Skogland.

The Falcon and The Winter Soldier - premiera w sierpniu 2020 roku.

