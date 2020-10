The Falcon and the Winter Soldier - Hasbro wypuściło replikę tarczy Kapitana Ameryki

Disney+

Pod koniec filmu Avengers: Endgame Steve Rogers przekazuje swoją tarczę Samowi Wilsonowi, tym samym mianując go nowym Kapitanem Ameryką. W serialu The Falcon and the Winter Soldier mamy zobaczyć w końcu Falcona jako następcę Rogersa. Hasbro postanowiło sprezentować fanom MCU replikę 1:1 tarczy, którą Steve podarował Samowi. Pojawi się ona również we wspomnianym serialu. Kosztuje ona 114,99 dolarów. Zdjęcia repliki możecie obejrzeć poniżej.

Szczegóły fabuły The Falcon and the Winter Soldier produkcji nie są znane. Wiadomo tylko, że w serialu tytułowi bohaterowie na pewno zmierzą się ze znanym już z MCU Baronem Zemo.

The Falcon and the Winter Soldier - tarcza Kapitana Ameryki replika

W obsadzie projektu znajdują się Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Daniel Bruhl i Wyatt Russel. Reżyseruje Kari Skogland. Seria będzie liczyć sześć odcinków. Premiera serialu nie jest znana.