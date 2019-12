The Falcon and The Winter Soldier - zdjęcia z planu. Bucky i Falcon w akcji

The Falcon and the Winter Soldier to nowy serial MCU, który trafi na platformę Disney+. W głównych rolach powrócą Anthony Mackie i Sebastian Stan, jednak o samej fabule niewiele wiadomo - potwierdzono jednak, że na ekranie po raz pierwszy zobaczymy Sama Wilsona w kostiumie Kapitana Ameryki.

Choć oficjalne materiały promocyjne w postaci teaserów czy zwiastunów nie trafiły jeszcze do sieci, od czasu do czasu możemy rzucić okiem na zdjęcia z planu, zapowiadające, co może się wydarzyć w nowej produkcji. Dziś mamy możliwość wglądu w zdjęcia ze sceny w barze, podczas której prawdopodobnie dojdzie do bójki. Z powodu ograniczeń dotyczących praw autorskich nie możemy Wam pokazać wszystkich fotografii w tym miejscu - znajdziecie je jednak wchodząc w podany niżej link:

W obsadzie są również Emily VanCamp, Daniel Bruhl i Wyatt Russel. Reżyseruje Kari Skogland. Seria będzie liczyć sześć odcinków.

The Falcon and the Winter Soldier - premiera serialu zaplanowana jest na jesień 2020 roku.