Loki - ruszyły przygotowania do serialu MCU. Tom Hiddleston i ekipa na zdjęciu

Loki jest jednym z bardziej oczekiwanych seriali MCU oraz platformy Disney+. Wszystko za sprawą kreacji stworzonej przez Toma Hiddlestona, który w swoją postać wciela się od wielu lat. Teraz sam aktor na swoim Instagramie udostępnił zdjęcie pokazujące ekipę serialu Loki, co oznacza rozpoczęcie wstępnych prac nad produkcją.

Na zdjęciu widzimy oczywiście aktora, ale też Kevina Wrighta (producent serialu) oraz Kate Herron, reżyserkę. Skoro oficjalne przygotowania ruszyły, powinniśmy oczekiwać premiery serialu w 2021 roku na Disney+. Zobaczcie udostępnione zdjęcie:



Wśród pozostałych zaplanowanych seriali od MCU i Disney+, są m.in. The Falcon and the Winter Soldier oraz WandaVision, do których ruszyły już zdjęcia i trwają prace na planie. W następnej kolejności są także Moon Knight, She Hulk oraz Ms. Marvel. Dokładne daty premier tych produkcji nie są jednak na razie znane. Wszystkie zadebiutują na platformie Disney+. Nie wiadomo, kiedy serwis trafi do Polski.