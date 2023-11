The Fall Guy - wyczyny kaskaderskie będą spektakularne? Producentka zapowiada, że takich rzeczy nie było w branży od lat

Źródło: Empire

The Fall Guy, podobnie jak oryginalny serial o tym samym tytule z lat osiemdziesiątych, opowiada o kaskaderze. W dodatku David Leitch, który reżyseruje produkcję, ma spore doświadczenie w tym zawodzie, które zdobył między innymi na planie takich filmów jak Blade: Wieczny łowca i Fight Club.

Nic więc dziwnego, że w The Fall Guy możemy oczekiwać wielu wyczynów kaskaderskich. I wygląda na to, że będą naprawdę spektakularne. Kelly McCormick, producentka filmu, zapowiada rzeczy, których nie robiono od lat w branży rozrywkowej. Zobaczcie sami, co powiedział na łamach magazynu Empire.

The Fall Guy - wyczyny kaskaderskie będą spektakularne?

Casino Royale To był naprawdę wyjątkowy plan zdjęciowy. Robiliśmy niesamowite wyczyny kaskaderskie, na przykład upadek ze 150 stóp wysokości [około 45 metrów - przyp. red.], który nie wykonywano od jakichś 10 lat. Albo skok przez gigantyczną szczelinę, która miała 250 stóp głębokości [około 70 metrów - przyp. red.], który, szczerze mówiąc, nie wiem, jakim cudem nam się udał! Zrobiliśmy też ogromny "cannon roll" [wielokrotne obracanie auta - przyp. red.] na plaży - co, jak sądzę, nie było robione od czasów Kaskaderzy nie mają obecnie za często okazji wykonywać takich akrobacji, ponieważ CGI jest tak dobre. Ale przyszli do nas z marzeniami, celami i aspiracjami, a my mogliśmy w zamian dać im możliwości, których nie mieli od dawna - jeśli w ogóle. To było jak spełnienie marzeń i myślę, że widać różnicę.

