Szary człowiek - zaprezentowano pierwsze sceny z nowego filmu reżyserów Avengers: Endgame

zrzut ekranu

Bracia Russo, czyli Joe i Anthony Russo znani z Avengers: Koniec gry rozpoczęli wspólnie z platformą Netflix promocję swojego najnowszego filmu. The Gray Man (Szary człowiek) to superprodukcja Netfixa o budżecie 200 mln dolarów oparta na książce pod tym samym tytułem. Scenariusz widowiska napisał Joe Russo, a potem został on poprawiony przez Christophera Markusa i Stephena McFeely'ego, czyli duet scenarzystów Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry.

Plan Netflixa i reżyserów jest taki, aby The Gray Man był początkiem nowej serii i uniwersum. Główne role grają Ryan Gosling i Chris Evans, a w obsadzie są także Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton i Alfre Woodard. W spocie promującym nowości filmowe Netflixa na rok 2022, widzimy pierwsze sceny z produkcji. Możecie je zobaczyć poniżej na zrzutach ekranu oraz w samym wideo (od 0:45).

The Gray Man - pierwsze sceny

The Gray Man

The Gray Man - o czym film?

Jest to opowieść o zabójczej rywalizacji pomiędzy dwoma szpiegami. Na Gentry'ego (Gosling) poluje w wielu miejscach świata Lloyd Hansen (Evans), który kiedyś z nim współpracował w CIA. Wszystko przez to, że Gentry zostaje spalony na misji i trzeba się go teraz pozbyć.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Zobacz także:

The Gray Man nie ma ustalonej daty premiery. Ma odbyć się ona w 2022 roku.