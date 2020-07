The Hand of God: Diego Maradona chce pozwać Netflixa i Paolo Sorrentino

fot. materiały prasowe/HBO

The Hand of God to film produkowany przez Netflixa, za którego reżyserią stoi Paolo Sorrentino. Ma opowiedzieć osobistą historię z młodości reżysera związaną z Neapolem i miłością do piłki nożnej, a nie jak sugeruje tytuł, że będzie to film sportowy o Diego Maradonie. Jednak opowieść o tragicznej śmierci rodziców Sorrentino, będzie się łączyć z tym sportowcem, który w latach 80. grał w klubie z Neapolu.

Tytuł The Hand of God (czyli "Ręka Boga") nawiązuje do słynnego określenia, którego użył Diego Maradona opisując swojego gola zdobytego ręką przeciwko Anglii podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 1986 roku. Jeden z największych piłkarzy w historii tej dyscypliny nie zgodził się na wykorzystanie tej frazy, która jest jego zastrzeżonym znakiem towarowym. Prawnik Maradony, Matias Morla, ogłosił na swoim Twitterze, że wraz ze swoim klientem podejmą odpowiednie kroki prawne wobec Netflixa i Paola Sorrentina. Platforma oraz reżyser nie skomentowali tej decyzji.

Poniżej możecie zobaczyć tweeta z oficjalnego konta prawnika Diego Maradony:

https://twitter.com/MatiasMorlaAb/status/1281957395875454977