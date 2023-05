The Killer’s Game - Dave Bautista w filmie akcji. Za sterami protegowany reżysera Johna Wicka

fot. Marvel

The Killer's Game to film akcji oparty na książce Jaya Bonansingi. Dave Bautista zagra główną rolę, a za kamerą stanie reżyser i kaskader J.J. Perry. Filmem Dzienna zmiana zadebiutował jako główny reżyser. A tak to wywodzi się on z grupy kaskaderów 87Eleven prowadzonej przez współtwórców Johna Wicka, Chada Stahelskiego i Davida Leitha. Jest uważany za protegowanego Stahelskiego i w kręceniu scen akcji ma ten sam styl.

The Killer's Game - o czym jest film?

Bohaterem jest doświadczony zabójca Joe Flood (Bautista), który dostaje diagnozę choroby zagrażającej życiu. Aby zapewnić bliskiej osoby finansowy byt, autoryzuje zlecenie zabicia samego siebie. Po tym, jak wydał ten rozkaz, dowiaduje się, że lekarze byli w błędzie i nie jest chory. Teraz musi walczyć z armią byłych kolegów po fachu, którzy chcą go zabić.

Za film odpowiada studio Lionsgate, czyli to samo, co tworzy Johna Wicka. Podczas targów w Cannes projekt będzie sprzedawany dystrybutorom.

The Killer's Game jest o tyle ciekawym projektem, że Hollywood stara się zekranizować tę książkę od prawie 20 lat. Po raz pierwszy ogłoszono go w 2004 roku. Przez lata z projektem był wiązany nawet Jason Statham, a sam Bautista pojawił się we wzmiankach na ten temat w 2019 roku.