The Last of Us 3 to tylko kwestia czasu? Zarys fabuły już istnieje

SIE

The Last of Us: Part II zadebiutowało w czerwcu 2020 roku. Tytuł ten spotkał się z uznaniem krytyków, choć nie obyło się bez pewnych kontrowersji, związanych m.in. z kilkukrotnym opóźnianiem premiery, sporym wyciekiem informacji i materiałów, a także pewnymi rozwiązaniami fabularnymi. Mimo tego można nazwać go ogromnym sukcesem, bo dzieło Naughty Dog zdobyło mnóstwo branżowych nagród, a także może pochwalić się świetną sprzedażą - to najszybciej sprzedająca się gra na wyłączność konsol PlayStation 4, a także najlepsza pod względem sprzedaży (zarówno fizycznie, jak i cyfrowo) premiera 2020 roku. Powstanie kontynuacji wydaje się być jedynie kwestią czasu, a Neil Druckmann, scenarzysta i reżyser poprzedniczek, w jednej z rozmów przyznał, że istnieje już zarys fabularny trzeciej odsłony.

Druckmann był gościem podcastu Script Apart i to właśnie tam powiedział, że nie ma jeszcze żadnych konkretnych planów związanych z "trójką", ale pewne przygotowania zostały już poczynione.

Nie wiem jak dużo chce ujawniać, ale napisałem już zarys historii w The Last of Us 3, choć gra jeszcze nie powstaje. Mam nadzieje, że kiedyś ujrzy ona światło dzienne i przedstawi wydarzenia, które miały miejsce później.

Plany Naughty Dog na najbliższą przyszłość trzymane są w tajemnicy. Niedawno w sieci pojawiła się informacja o remake'u pierwszego The Last of Us, jednak prawdopodobnie nie jest to jedyny i główny projekt tego studia.