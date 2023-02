Pedro Pascal jako Mario z Super Mario Bros. Ta parodia The Last of Us podbija sieć

fot. materiały prasowe

W nowym odcinkuSaturday Night Live pokazano parodię The Last of Us w postaci apokaliptycznej adaptacji gry Mario Kart w wizji HBO. Fałszywy zwiastun pokazuje widzom Pedro Pascala w roli Mario, który musi przetransportować księżniczkę w bezpieczne miejsce. Nie brak Luigiego i innych postaci, które zostały przebudowane jako "złożone, dramatyczne postacie w stylu HBO".

Mario Kart - parodia The Last of Us

Zobaczcie sami, jak Pedro Pascal wypada w roli Mario:.

Przypomnijmy, że The Last of Us bije rekordy popularności w HBO Max. Każdy kolejny odcinek zwiększa oglądalność całości o miliony widzów. Nie wiadomo jednak, czy ten trend się utrzyma, bo 3. odcinek wywołał burzę w sieci z uwagi na historię homoseksualnej pary. Więcej o tym pisał Piotr Piskozub w tym tekście, który analizował to zjawisko. Co więcej, nie było ono obecne tylko w Polsce, ale raczej na całym świecie.