The Last of Us 2 mogło mieć inne, brutalne zakończenie. Twórcy ujawnili pomysł

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. SIE

The Last of Us: Part II to mroczna, brutalna gra z momentami naprawdę przytłaczającą historią. Okazuje się jednak, że były plany, by zakończenie tej produkcji było jeszcze "cięższe". Ujawnili to scenarzystka Halley Gross i Neil Druckmann ze studia Naughty Dog w komentarzu reżyserskim dołączonym do wersji Remastered.

Pierwotna wersja zakładała, że w finałowej scenie TLOU 2, Ellie zabije Abby poprzez utopienie jej. Co więcej, Druckmann dodał, że śmierć miała ponieść nie tylko Yara, ale również jej młodszy brat, Lev. Z fragmentem wypowiedzi twórców możecie zapoznać się w poniższym materiale wideo.

https://twitter.com/NaughtyNDC/status/1749968482853106057

The Last of Us: Part II Remastered zadebiutowało 19 stycznia 2024 roku na konsoli PlayStation 5. Odświeżona wersja oferuje nie tylko ulepszoną oprawę, ale też kilka innych nowości - m.in. wspomniany komentarz twórców oraz tryb roguelike. Więcej na temat tego wydania możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.