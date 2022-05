The Last of Us - w serialu HBO pojawi się matka Ellie? Plotka intryguje

fot. materiały prasowe

The Last of Us to serialowa adaptacja kultowej gry wideo studia Naughty Dog, która powstaje dla HBO. Najnowszy raport zwykle dobrze poinformowanego scoopera ViewerAnon, podaje, że w produkcji zobaczymy sekwencje, których nie było w grze. Mają one na celu ukazanie mamy Ellie, Annę. Mają to być sceny retrospekcji. Oczywiście jak na razie należy traktować to info z przymrużeniem oka.

Akcja serialu dzieje się w świecie, w którym epidemia choroby zwanej CBI, czyli Maczużnikowe Zapalenie Mózgowe, zamienia ludzi w krwiożercze bestie. Joel, przemytnik, zostaje wynajęty przez tajemniczą organizację znaną jako Świetliki, aby przetransportować nastolatkę Ellie do ich bazy po drugiej stronie kraju. Po drodze okazuje się, że dziewczyna może być kluczem do zwalczenia epidemii. Dwoje bohaterów w podróży rozwija między sobą więź, na kształt relacji ojca i córki.

fot. Sony Computer Entertainment

The Last of Us - obsada i twórcy

W obsadzie znajdują się Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Jeffrey Pierce, Nico Parker i Murray Bartlett. Za sterami produkcji stoją Craig Mazin (Czarnobyl) i Neil Druckman (twórca gier z serii). Gustavo Santaolalla, odpowiedzialny za kultową muzykę z gry, pracuje również nad muzyką do serialu.