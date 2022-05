The Last of Us: Part II - co wycięto z produkcji Naughty Dog? Internauci odkryli to w plikach gry

SIE

Osoby dłubiące w plikach gry zawsze dokopią się do czegoś, czego deweloperzy nie planowali ujawniać. Nie inaczej jest w przypadku The Last of Us: Part II. Także i ten tytuł został pocięty przez twórców i do ostatecznej wersji nie trafiło wszystko to, co chciano w niej umieścić. Niektóre elementy zostały całkowicie wyrzucone, inne pojawiły się w zmodyfikowanej formie. Internauci odkryli jednak te sekwencje w plikach.

Pierwsza z nich to fragment polowania na dzika, który mieliśmy zobaczyć po opuszczeniu Seattle przez Ellie i Dinę. Druga to z kolei grywalna sekwencja taneczna w Jackson, która ostatecznie w grze się pojawiła, ale wyłącznie w formie przerywnika filmowego.

The Last of Us: Part II zadebiutowało na rynku w czerwcu 2020 roku i okazało się hitem. Dzieło studia Naughty Dog znalazło się na podium w serwisu OpenCritic ze średnią 93/100 i ustąpiła miejsca wyłącznie Personie 5 Royal i Hadesowi.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.