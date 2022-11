The Last of Us - Murray Bartlett o serialu. Zapowiada jeden z najlepszych odcinków w historii telewizji

fot. HBO

The Last of Us to serial HBO będący adaptacją kultowej serii gier studia Naughty Dog, które powstały na konsolę PlayStation. W obsadzie produkcji znajduje się między innymi Murray Bartlett, który wcieli się w postać Franka. Aktor wypowiedział się na temat produkcji. W rozmowie z portalem Collider stwierdził, że nie zapoznał się z grą, ale research, który zrobił upewnił go w tym, że to bardzo filmowa, skomplikowana historia z głębokimi motywami i świetnie napisanymi postaciami.

Ponadto Bartlett wypowiedział się na temat scenariuszy serialu. Stwierdził, że jeden z nich, który miał okazję przeczytać to jedna z najlepszych godzin w telewizji, z jaką kiedykolwiek dane mu było się zapoznać.

The Last of Us - zdjęcia

The Last of Us

W obsadzie znajdują się Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Jeffrey Pierce, Nico Parker i wspomniany Murray Bartlett. Za sterami produkcji stoją Craig Mazin (Czarnobyl) i Neil Druckman (twórca gier z serii). Gustavo Santaolalla, odpowiedzialny za kultową muzykę z gry, pracuje również nad muzyką do serialu.

The Last of Us - premiera serialu 15 stycznia 2023 roku w HBO i na platformie HBO Max.