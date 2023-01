The Last of Us - technologia deepfake przeniosła Bellę Ramsey do drugiej części gry

fot. youtube.com / Speclizer

Już wkrótce będziemy mogli zapoznać się ze znaną historią w nowej, tym razem serialowej odsłonie za sprawą The Last of Us od HBO. W Ellie wcieli się tam Bella Ramsey, a grupa fanów postanowiła przekonać się, jak młoda aktorka sprawdziłaby się w tej roli w grze The Last of Us: Part II. W tym celu wykorzystano oczywiście popularną w ostatnich latach technologię deepfake.

Twórcy materiału zaznaczyli w przypiętym komentarzu, że udało im się zmodyfikować kształt twarzy Ellie, ale nie mieli wpływu na jej mimikę. Dlatego też w pewnych fragmentach przebija się wygląd bohaterki znanej z gry, a twarz Belli Ramsey najlepiej wypada tam w spokojniejszych scenach.

Bella Ramsey jako Ellie w The Last of Us: Part II

Serial The Last of Us zadebiutuje w Polsce już 16 stycznia. Opinie krytyków wskazują na to, że jest na co czekać i że produkcja ta może przypaść do gustu nie tylko fanom oryginału. Więcej na temat tej produkcji możecie dowiedzieć się z naszej bezspoilerowej recenzji.