The Last of Us - recenzje serialu w sieci. No i mamy najlepszą adaptację gry w historii!

fot. screen z YouTube

The Last of Us to nowy serial HBO oparty na kultowej grze studia Naughty Dog. Spadło embargo na recenzje i trafiły one do sieci. W tym momencie w serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma 67 recenzji, z czego 65 jest pozytywnych i tylko dwie negatywne. To daje wynik 97 procent dobrych recenzji ze średnią oceną 8,8/10.

Wszyscy krytycy są zgodni - The Last of Us to znakomita adaptacja, która bierze wszystko, co najlepsze z materiału źródłowego, ale przy tym nie boi się eksplorować nowych, śmiałych ścieżek, aby jeszcze rozszerzyć uniwersum. Bowiem elementy, które zostały dodane od twórców do historii jak na przykład rozwinięcia wątków pewnych postaci, tylko działają na korzyść dla całej opowieści. Jak twierdzą recenzenci uderzające jest to, jak jest to wierna adaptacja, ponieważ niektóre sekwencje są żywcem wyciągnięte z gry.

Ogromne słowa uznania zbiera para głównych bohaterów i aktorów, którzy się w nich wcielają. Serial jak piszą krytycy, tak naprawdę kręci się nie wokół zarazy, ale relacji Joela i Ellie, która została bardzo dobrze nakreślona i rozwinięta. Dziennikarze twierdza nawet, że głębia bohaterów, nie tylko dwojga głównych, została jeszcze bardziej pogłębiona w stosunku do oryginału. Natomiast Pedro Pascal i Bella Ramsey to znakomite wybory obsadowe, jeśli chodzi o Joela i Ellie. Obydwoje znakomicie czują się w swoich kreacjach i mają bardzo dobrą chemię ekranową, którą możemy niejednokrotnie zobaczyć na ekranie.

The Last of Us - zdjęcia z serialu

The Last of Us

Jeśli natomiast chodzi o świat przedstawiony, to krytycy są zgodni, co do tego, jak w pełni został on ukazany, z wszystkimi swoimi blaskami i cieniami, z przewagą tych drugich. W pełni odbija się to w ukazanej wędrówce Joela i Ellie po USA, gdzie twórcy doskonale oddali różne oblicza społeczeństwa i podejścia do życia po katastrofie.

Serial również zniewala pod względem wizualnym, nie tylko przez projekt poszczególnych lokacji, ale również zarażonych, których już po części widzieliśmy w materiałach promocyjnych. Mamy zatem bogate CGI, świetne zdjęcia i scenografię. Produkcja jest dopracowana zarówno jeśli chodzi o epicką skalę, ale również pewne subtelności, małe elementy, które twórcy wrzucają do projektu np. fragmenty ubioru pewnych postaci.

W negatywnych recenzjach możemy przeczytać, że świat przedstawiony, jak i cała historia zostały za bardzo wypielęgnowane i elementy, które sprawdziły się w grze, nie działają w serialowym medium. Jednak przy tym recenzent chwali Pascala i Ramsey za to, że udało im się tchnąć nową jakość w znane postacie Joela i Ellie.

W tym miejscu możecie przeczytać recenzję naszego redaktora naczelnego, Dawida Muszyńskiego, który zachwycił się serialem.

Sam również już jestem po obejrzeniu całego sezonu i tylko mogę podpisać się pod zachwytami, że to kawał znakomitej produkcji. Jako fan gry jestem oczarowany.