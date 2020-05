The Last of Us: Part II - gra może nie trafić na rynek w krajach arabskich

fot. SIE

Już wkrótce czeka nas premiera jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku, czyli The Last of Us: Part II. Okazuje się jednak, że tytuł ten może nie zadebiutować we wszystkich krajach. Pojawiają się bowiem informacje, że jego sprzedaż zostanie zakazana w części krajów arabskich - m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Pozycji tej nie można aktualnie zamówić w PlayStation Store i bardzo możliwe, że podobny los czeka też fizyczne egzemplarze tej produkcji.

Oficjalnej informacji w sprawie ewentualnej blokady sprzedaży The Last of Us: Part II w niektórych krajach regionu MENA nie ma, aczkolwiek nie trudno się domyślać, z czym to może być związane. W tytule, co zresztą pokazywało wielokrotnie Sony, dochodzi do homoseksualnych scen z udziałem Ellie, a stosunek krajów arabskich do związków osób tej samej płci i nagości jest powszechnie znany.

Nie wiadomo również, czy TLOU2 doczeka się autocenzury ze strony Sony. W przeszłości jednak autocenzura dotknęła m.in. polskiego Wiedźmina 3 czy gry Ubisoftu, tylko po to, aby mogły one przejść akceptację surowych wymagań strefy MENA.

The Last of Us: Part II zadebiutuje 19 czerwca, wyłącznie na PlayStation 4. Już 1 czerwca na naszych łamach będziecie mogli zapoznać się z pierwszymi wrażeniami z obcowania z nowym tytułem studia Naughty Dog.